Иркутский стрелок Артем Черноусов завоевал "серебро" чемпионата мира в личном зачете 19:44, 06 сентября 2018 г.



Артем Черноусов уже точно поедет на Олимпиаду 2020 года в Японию. Сегодня иркутянин завоевал серебряную медаль чемпионата мира по пулевой стрельбе в Южной Корее, теперь уже в личном зачете. В финальных соревнованиях Артём встал к 10-метровому рубежу с корейским спортсменом. В напряженной борьбе стрелки шли на равных. В результате судьи приняли решение дать участникам дополнительный выстрел.

С небольшим отрывом победил кореец. На этих соревнованиях Черноусов уже взял золото в дисциплине "микс" на 50 метров, что также обеспечило нашей команде место на Олимпиаде. К слову, Артем не так давно перешел в разряд взрослых стрелков и готовится получить звание мастера международного класса.

И еще одна воспитанница Галины Корзун, Надежда Колода отметилась в Корее. На первенстве среди юниорок, также на дистанции в десять метров, Надежда получила бронзовую медаль в командном зачете. Чемпионат мира по пулевой и стендовой стрельбе проходит раз в четыре года. В этом году в нем принимают участие более 1800 стрелков из 89 стран.