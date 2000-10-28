Профессор Московской консерватории имени П. И. Чайковского дал концерт для юных музыкантов в Иркутске 18:55, 06 сентября 2018 г.



"Звезды на Байкале" сияют для Иркутска все ярче. В субботу зрителей ждет спектакль с участием Ксении Раппопорт. Через неделю, 12 сентября, концерт под открытым небом даст оркестр Эмира Кустурицы. А накануне с юными музыкантами встретился профессор класса флейты Московской консерватории имени П. И. Чайковского Олег Худяков. Концерт состоялся в здании музыкальной школы, которое, как ни удивительно, 60 лет назад было для маэстро родным домом.

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"Здесь БЕЛАЗы ездили. Какие-то треугольники бетонные кидали в реку, это, конечно, производило впечатление. Там, где сейчас Юбилейный, был лес. Зимой, по водохранилищу на лыжах, это уже когда плотину построили. Это был поселок ГЭС, сейчас он уже одно целое с Иркутском", - вспоминает Олег Худяков, флейтист.

Он охотно делится воспоминаниями об Иркутске. Несмотря на то, что Олег Худяков прожил здесь всего год, его память хранит самые яркие моменты жизни в столице Восточной Сибири. 60 лет назад семилетний мальчишка ходил в местную школу, купался с друзьями в Ангаре, собирал жарки и только начинал постигать азы музыкального искусства. Его мать Вера Юрьевна Худякова руководила тогда музыкальным кружком. Ее первая воспитанница до сих пор трудится здесь. "Начали мы с ней заниматься в 64 школе, в пионерской комнате. Я одна у нее была ученица. С ее, так сказать, вдохновения, с ее напутствия, началась история этой школы", - говорит Надежда Щегарькова, преподаватель музыкальной школы №2 г. Иркутска.

Три года назад маэстро впервые приехал на фестиваль "Звезды на Байкале". Он решил прогуляться по родным местам. Открытием для Олега Худякова стал тот факт, что некогда родной дом, а точнее, общежитие, превратили в музыкальную школу. Его комната стала гримерной для артистов. Но вид из окна, говорит Худяков, совсем не изменился. Олег Худяков - профессор класса флейты Московской консерватории имени П. И. Чайковского, он играл в ведущих музыкальных коллективах страны, от Симфонического оркестра радио и телевидения до Национального Филармонического оркестра России. Воспитал многих лауреатов России. И теперь, в память своей матери, для воспитанников второй музыкальной школы Иркутска маэстро подготовил бесплатный концерт.