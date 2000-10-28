В Иркутске состоится первый фестиваль кавер-групп 18:50, 06 сентября 2018 г.



Первый фестиваль кавер-групп пройдёт в Иркутске 29 сентября. В мастерстве исполнения сразятся коллективы, которые играют чужие, обычно очень популярные песни. Это направление музыки сейчас широко распространилось, в том числе у нас. Но назвать жанр простой перепевкой чужого репертуара не повернётся язык.

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Ежедневные репетиции по 5-6 часов. Несмотря на возраст участников, группа "Регион 28/38" - молодая. Коллективу всего четыре месяца, и предстоящий фестиваль кавер-групп для музыкантов - первая серьёзная проверка публикой. В репертуаре исполнителей - музыка прошлого века, всегда актуальная и нестареющая. Никольский, Кузьмин, Боярский, Барыкин. "Выступали в "Модном квартале", было очень здорово. Один позитив: люди свистели и кричали, плясали рядышком. Даже какие-то шоколадки нам в руки всучили. Всё было очень здорово", - говорит Андрей Шаповалов, бас-гитарист, солист группы "Регион 28/38".

"Общий возраст нашего коллектива 200 лет, около 200 лет. Потому что все уже в возрасте. Репертуар стараемся играть мы скажем так нашего возраста. То есть те песни, которые до сих пор на слуху", - говорит Артём Гильмудинов, руководитель группы "Регион 28/38".

У каждой музыки - свои поклонники. А если есть спрос, будет и предложение. В Иркутске десятки кавер-групп, и отдельный фестиваль для таких исполнителей напрашивался давно. Кто-то специализируется на зарубежном роке, кто-то на отечественном, а кто-то на джазе. "Кавер-музыкантов хороших, талантливых, их очень много. Но они как-то боятся выйти на сцену, я хочу помочь таким вот именно молодым ребятам выйти на иркутскую сцену. У нас сейчас распространено мнение, что кавер-музыка - это вообще никакое не искусство, что это только коммерция. А мне кажется, кавер-музыка - это когда ты пропускаешь песню через себя. Ты поёшь её по-своему, ты не играешь её нота в ноту", - отмечает Анастасия Комкова, организатор фестиваля кавер-групп.

Победителя фестиваля выберут зрители. Так что это скорее будет приз зрительских симпатий. Кстати, в качестве награды группа получит контракт с одним из клубов города.