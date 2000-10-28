"Горячую линию" открыли в Министерстве труда и занятости для работающих пенсионеров 18:16, 06 сентября 2018 г.



Для работающих пенсионеров и работников предпенсионного возраста. "Горячую линию" открыли в Министерстве труда и занятости Иркутской области. Получить консультацию специалистов можно в случае незаконного увольнения, дискриминации на рабочем месте, также в ведомстве могут помочь с трудоустройством. В каждом населённом пункте свой номер "горячей линии". Все телефоны указаны на сайте регионального министерства труда.

Напомним, в связи с пенсионной реформой в России правительство может ввести административную и даже уголовную ответственность для работодателей за увольнение или отказ принять на работу человека предпенсионного возраста.