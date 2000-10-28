Жители Иркутской области на одном из первых мест в стране по невыплаченным кредитам 18:06, 06 сентября 2018 г.



Закредитованность населения Иркутской области существенно выросла. Среднероссийский показатель она превышает почти на 40 %. Россияне живут в долг и продолжают этот долг наращивать. Гипотетически, каждая семья страны теперь должна банку почти 235 тысяч рублей, и это почти на 20% больше чем год назад, сообщает агентство PrimaMedia.

При этом выплачивать долг по кредитам люди уже не имеют возможности. Просроченная задолженность составляет в среднем 14,5 тысяч рублей. Кредиторы быстро избавляются от "просрочки", переуступая право требования коллекторским агентствам. Больше всего россияне кредитуются наличными - их объем составил триллион рублей. На втором месте - ипотека с объемом выдачи более 600 млрд рублей. На третьем - кредитные карты.