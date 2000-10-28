Пожар в 130 квартале вовремя потушили 18:04, 06 сентября 2018 г.



В 130-ом квартале Иркутска сегодня днём было дымно. Под землей, на глубине трёх метров, тлела обмотка силового кабеля. Короткое замыкание произошло почти в центре тоннеля с коммуникациями. Понадобилось вскрыть все технологические люки, чтобы избавиться от дыма. Для этого территорию 130-го квартала закрыли для автомобилей.

Также пришлось отключить электричество. Иначе пожарные не смогли бы спуститься в тоннель без риска для жизни. Они обследовали почти 700 метров коммуникаций, чтобы найти очаг задымления. Тушили его углекислотными огнетушителями. Эвакуация людей не потребовалась.