16-летнего подростка ищут в Шелехове и Черемхово 18:58, 05 сентября 2018 г.



В Иркутской области вторые сутки ищут пропавшего подростка. 16-летний школьник ушел из дома в Шелехове днем третьего сентября и до сих пор не вернулся. В полицию обратилась мать юноши. Первые сутки она пыталась найти его сама, но результата это не принесло. Известно, что семья Павла Четверева - так зовут подростка - год назад переехала из Черемхово. Поэтому основные силы полиции направлены на поиски в этом городе.

На вид юноше 16-17 лет, рост 180 сантиметров, худощавого телосложения. На запястье у него татуировка в виде букв, молодой человек носит очки. Всех, кто что- либо знает о месте нахождения Павла, просят сообщить информацию по телефону 02. Сейчас подростка ищут более пятидесяти полицейских. Помощь предложили участники волонтерского движения "Лиза Алерт", которое специализируется на поиске людей.