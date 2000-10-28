16-летнего подростка ищут в Шелехове и Черемхово

18:58, 05 сентября 2018 г.

В Иркутской области вторые сутки ищут пропавшего подростка. 16-летний школьник ушел из дома в Шелехове днем третьего сентября и до сих пор не вернулся. В полицию обратилась мать юноши. Первые сутки она пыталась найти его сама, но результата это не принесло. Известно, что семья Павла Четверева - так зовут подростка - год назад переехала из Черемхово. Поэтому основные силы полиции направлены на поиски в этом городе.

На вид юноше  16-17 лет, рост 180 сантиметров, худощавого телосложения.  На запястье  у него татуировка в виде букв,  молодой человек носит очки. Всех, кто что- либо знает о месте нахождения Павла, просят сообщить информацию по телефону 02. Сейчас подростка ищут более пятидесяти полицейских.  Помощь предложили участники волонтерского движения "Лиза Алерт", которое специализируется на поиске людей.



comments powered by HyperComments