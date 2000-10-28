Падеж скота зафиксирован в Тулунском районе 18:55, 05 сентября 2018 г.



Падеж крупнорогатого скота в селе Икей Тулунского района. Пять трупов животных обнаружили на одной территории, где пасутся животные. Известно, что все они принадлежали разным хозяевам. Фермеры сразу же обратились в службу ветеринарии. Комиссия выехала на место для проведения экспертизы. Специалисты не исключали, что коровы были больны опасным инфекционным заболеванием - сибирской язвой.

Недалеко от места ЧП раньше находился скотомогильник, и споры могли попасть в почву. После проведения анализов и проб эту версию специалисты опровергли. К тому же весь скот был привит. Скорее всего, животные отравились на месте выпаса - рядом с ним находится несанкционированная свалка. "4 числа у нас выехала комиссия, группа специалистов ветстанции. Был проведен отбор проб, патологического материала, исключена сибирская язва. На сегодняшний день у нас готовится туда выезд специалиста, который проведет мероприятия по определению источника, который повлек за собой падёж животных", - говорит Алексей Скоростюк, начальник управления государственного ветнадзора Службы ветеринарии по Иркутской области.

Это второй случай массовой гибели скота в сёлах Иркутской области в этом году. В обоих случаях животные паслись без присмотра хозяев.