О писателе и экологе Семёне Устинове расскажут на выставке в Иркутском краеведческом музее 18:40, 05 сентября 2018 г.



Его глазами сибирскую тайгу видели тысячи читателей. Семён Устинов - заслуженный эколог России, писатель, леший Кеша из детского журнала "Сибирячок". 1 сентября ему исполнилось бы 85 лет. Память об учёном, который в одиночных походах по тайге провёл в общей сложности больше десяти лет, хранят его друзья, ученики и коллеги в Иркутском областном краеведческом музее. К юбилею Семёна Устинова они открыли выставку.

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В отделе природы Иркутского краеведческого работают ученики Семёна Устинова. Вспоминают о нём часто, и всегда добрым словом, с улыбкой и восхищением. Например, как все сотрудники Байкало-Ленского заповедника оставляли свои дела и спешили на "устиновский кофе": послушать истории вернувшегося из экспедиции учёного. Так, деталь за деталью, воспоминания воскрешают образ неутомимого защитника природы. "Он жутко не любил курильщиков. Всегда приводил в пример слова своего отца: "Какой же зверь к тебе подойдёт, если ты будешь курить?" Он в природе всегда был один. Был случай, ещё когда я был студентом факультета охотоведения на пятом курсе, и я так поделился со своим коллегой, со своим приятелем, что хорошо бы вот так с Семёном Климовичем совершить маршрут куда-нибудь там в горы, чтобы посмотреть, поучиться. Он меня остудил, сказал: ничего не получится, Семён Климович у нас любит ходить один", - вспоминает Александр Никулин, научный сотрудник Иркутского областного краеведческого музея.

Им восхищались читатели и все, кто хоть раз встречал воспевателя леса. Когда его спрашивали, не страшно ли в тайге одному, он отвечал: "Бояться надо не животных, а людей". А звери будто чувствовали: этот большой человек - свой. Он не причинит зла и не напугает. О своих одиночных походах Семён Климович вспоминал в интервью нашей программе летом 2015-го: "Когда можно увидеть звёздное небо? Причём так увидеть, чтобы душу встряхнуло! Это ночью глубокой у костра в тайге и одиночкой. И вот слушать, смотреть алые рассветы, розовые закаты, слушать тишину ночи, шуршание ночи. Возвышает то, что ты один во всём этом мире, и всё тебе принадлежит, что ты видишь".

Семён Устинов часами выжидал заветного кадра. Изюбрёнку на фото всего несколько часов. Снимок сделан на фотоаппарат "Зенит-19". Его вместе с другими своими вещами исследователь передал в музей в 2011 году. Ичиги - эвенкийские охотничьи сапоги из оленьей шкуры. Полевой рюкзак, ветровка, плащ-палатка, которая не раз спасала от дождя в лесу, компас и старенький деревянный чемодан. Его отец Семёна Климовича сделал для сына, отправляющегося учиться в Иркутск. На выставке представлены рукописи, книги учёного. И фотографии, на которых он неизменно улыбается.