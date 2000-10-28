"Пушистое счастье": артистичный пес Арни ждет хозяина 18:32, 05 сентября 2018 г.



Привезли собаку в приют ненадолго, буквально на несколько дней. И забыли там на два года. Теперь уже понятно, что хозяева собаки Арни не вернутся за своим бывшем любимцем. Значит, пора ему искать себе новый дом. Об Арни - в нашей рубрике "Пушистое счастье".

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Никто уже не помнит, с этой ли кличкой Арни приехал в приют, или его назвали так уже на месте. Но все волонтеры приюта "Ной - ПовоДОГ" сразу поняли: артистизма этому псу не занимать. Собака - чистый Голливуд. Актерские способности он, видимо, позаимствовал у знаменитого тезки и успешно применяет их перед гостями приюта. Арни ловкий, сильный и смелый. "Судьба у него такая же, как у многих наших собачек. Принесли на передержку хозяева годовалого щенка и забыли о нем. Животное, благодаря тому что находилось в хороших условиях, в хорошем состоянии, абсолютно социализированное. И мы его называем между собой как в голливудских фильмах - про мальчика и собаку", - говорит Светлана Колотовкина, волонтер приюта "Ной - ПовоДОГ".

Арни любитель побегать, он с удовольствием играет с щенками, которые тоже живут в приюте. Пес воспринимает людей как друзей, но все же считает их главными. Поэтому с удовольствием выполняет команды, умеет охранять территорию. Если прикажут, останется на месте и будет караулить столько, сколько нужно. Настоящий мини-терминатор. А во внеслужебное время Арни - смешной ласковый пушистый пес. Немножко дурашливый. Но иногда его глаза становятся грустными. Ведь, несмотря на уже привычную жизнь в приюте, пес помнит о том, как живется в родном доме. И надеется, что к нему придет наконец настоящий хозяин и скажет: "Пойдем со мной". Всю информацию по этой собаке вы можете получить по телефону +7(902) 763-85-67 или на сайте приюта noi38.ru