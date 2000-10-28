Стать волонтерами Универсиады-2019 и чемпионата мира Worldskills могут иркутяне 18:15, 05 сентября 2018 г.



Быть частью большого события и видеть, как создается история. У иркутян сейчас есть возможность абсолютно бесплатно попасть на всемирные студенческо-молодёжные спортивные соревнования "Универсиада-2019". Игры пройдут в Красноярске в марте следующего года. Куда еще идет набор и каково это, чувствовать вокруг эмоции и восторг тысяч зрителей?

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"Я видела пенальти, как не забил Смолов, как отразил удары Акинфеев. И это такое маленькое расстояние на самом деле, эти 11 метров! Кажется, 11 - много. А на стадионе это прямо вот столько, как вообще можно защитить ворота на таком расстоянии, вообще непонятно".

Чемпионат мира по футболу для Юлии Спешиловой - одно из самых ярких событий этого лета. Она была в Сочи, на стадионе Фишт на всех шести матчах, которые проходили в этом городе. Причем билета не покупала. На соревнованиях ангарчанка работала стюардом, наблюдала за общественным порядком. Успела и насытиться эмоциями, и отдохнуть, и пообщаться с болельщиками из разных стран. "Про Россию мало кто знает, все думают, что есть Москва, есть Санкт-Петербург, а какие-то другие города - там медведи ходят, туда ездить не надо. Тут приехали, удивились: есть хороший курорт, есть в нем хорошие рестораны, хорошая набережная, теплое море. Поэтому атмосфера была - все ходили и радовались, нам постоянно говорили "Спасибо, Россия, спасибо за этот праздник!" - рассказывает Юлия Спешилова.

Большой спортивный праздник совсем скоро ждет и Сибирь. В марте в Красноярске пройдут игры зимней Универсиады. Это почти как Олимпиада, только для молодежи. До 30 сентября еще можно подать заявку и стать волонтером. Для этого кандидаты старше 18 лет должны заполнить заявку на официальном сайте Универсиады в разделе "Включайся". А еще волонтеров ждут через год в Казани, на Мировом чемпионате по профессиональному мастерству по стандартам Worldskills. "Так как мы стали ресурсным волонтерским центром по набору волонтеров, то мы будем проводить собеседование прямо у нас здесь, в Иркутске, никуда не нужно ехать, обучение также мы будем проводить прямо в городе Иркутске, и есть такая огромная возможность у ребят стать потом волонтерами и поехать в город Казань в 2019 году", - говорит Анастасия Дубровина, председатель правления Иркутского регионального волонтерского центра.

Желающим нужно заполнить заявку, пройти пару тестов и собеседование. Обычно на одно место волонтера претендуют как минимум три человека.