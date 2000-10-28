Пятидневку в школах поддержали в Общественной палате России 18:10, 05 сентября 2018 г.



Учиться в школе пять дней вместо шести. Такую инициативу родителей одобрила в Общественная палата России. Глава комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая считает: ученики очень загружены, еще один выходной день позволил бы отдохнуть от уроков, появилось бы время на дополнительное развитие и спорт. Об этом сообщают "РИА Новости"

Кстати, родители в Московской области смогли добиться пятидневки. В регионе провели голосование. 95 процентов школьников и их родителей поддержали выходную субботу. И с первого сентября ученики Подмосковья перешли на пятидневку. Коснутся ли эти новшества Иркутска, говорить пока рано.