"Лежачие полицейские": вред или польза? 18:08, 05 сентября 2018 г.



В 100 000 рублей обходится бюджету обустройство лежачими полицейскими одного пешеходного перехода. К началу учебного года в Иркутске проверили и обновили все искусственные неровности, особенно вблизи учебных заведений. Эти конструкции без преувеличения спасают жизни, но... не всё так гладко.

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- Больше вреда. Мешают, подвеску разбивают. Ну и так не проедешь. Ещё зимой особенно накатывают дорогу перед полицейскими, там гололёд сплошной.

- Приостанавливаются же водители, когда едут. Меньше сбитых людей получается.

- Польза, конечно, есть. Но такие полицейские машину нашу убивают, можно сказать. Потому что их вырывает, вот такие вот штыри торчат.

Помогают пешеходам, но мешают водителям. Похоже, по "лежачим полицейским" и у тех, и у других никогда не будет единого мнения. Искусственными неровностями оборудованы многие пешеходные переходы Иркутска. Главным образом вблизи детских садов, школ и общественных заведений. Вот только конструкции слишком быстро приходят в негодность и превращаются в противотанковые ежи.

Станислав работает в шиномонтаже несколько лет. По его словам, аварийные "лежачие полицейские" - одна из самых распространённых причин проколов колёс. Стабильно как минимум раз в неделю у него бывают клиенты, которые недовольны состоянием таких препятствий. "Штыри торчат, и об эти штыри пробивают колёса. Ну и подвеска страдает, когда на скорости или когда под водой он скрытый, его не видно. На скорости пролетают и пробивают. А порой под лежачим полицейским самим - дыра. Дыры заделывают лежачими полицейскими", - рассказывает Станислав Сенкевич, мастер шиномонтажной мастерской.

Ремонт одной шины в этом случае обходится в круглую сумму - от 500 до 1000 рублей. А если ещё и погнут диск - и того дороже. Автоюристы в случае более существенного ущерба рекомендуют вызвать к месту аварии экипаж ГИБДД, чтобы сотрудники составили протокол, с которым можно обратиться в суд и взыскать ущерб с дорожников. Кстати, если на дороге попался некачественный "полицейский", нужно звонить в Иркутскавтодор: 755-186. "Вообще, в течение трёх дней искусственная неровность должна быть восстановлена, есть государственный стандарт, согласно которому работы должны быть проведены. Мы обустраиваем искусственные дорожные неровности на аварийно опасных участках автомобильных дорог, а также на пешеходных переходах вблизи детских образовательных учреждений. За 10-15 метров. То есть на сегодняшний день работа продолжается, не все учебные заведения у нас ещё приведены в соответствие", - поясняет Юлия Ворончихина, главный специалист департамента дорожной деятельности КГО администрации г. Иркутска.

Один такой сегмент стоит больше трёх тысяч рублей. На пешеходный переход их требуется 14 штук. А срок службы конструкции по ГОСТу - всего один год. К примеру, в соседнем Красноярске от "лежачих полицейских" постепенно отказываются. Но не из-за экономии, а лишь потому, что там аварий с участием пешеходов стало меньше.