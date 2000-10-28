"Время денег": хлеб может подорожать в ближайшее время 17:55, 05 сентября 2018 г.



Хлеб всему голова. Но в ближайшее время этот продукт может существенно вырасти в цене. В чем причины неожиданного роста и каким образом сложится ситуация на валютном рынке? Разберемся в рубрике "Время денег".

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Хлеб может подорожать уже в ближайшее время. Тревогу бьют зерновые компании и производители хлебобулочных изделий. На прилавках стоимость может увеличиться примерно на 10-15%. Причины - рост экспортных цен на пшеницу и топливо, низкий по сравнению с прошлогодним урожай, повышение НДС. В Иркутской области ситуация не самая благоприятная. Уборочная кампания запаздывает из-за погодных условий. "Осадки немножко нам затрудняют уборку. Поэтому мы немножко идем с отставанием от тех объемов, которые были на эту дату в прошлом году, но тем не менее, то, что сегодня уже убрано - мы видим неплохой урожай. Все-таки по сентябрю мы понимаем, что будут еще теплые солнечные дни, которые позволят нам наши планы выполнить", - считает Илья Сумароков, министр сельского хозяйства Иркутской области.

В планах убрать более 400 000 гектаров зерновых и намолотить 880 000. Пока аграрии выполнили только 12% от запланированных объемов. Тем временем рубль развернулся вверх к доллару и ускорил рост к евро. Экономисты отмечают: наиболее ожидаемым фактором, влияющим на валютный рынок в данный момент, является повышение ключевой ставки, которую озвучил Центробанк. А вот нефть впервые за долгое время перестала влиять на укрепление рубля. "Очень большие риски сейчас связаны в целом с развивающимися рынками. То есть на многих рынках сейчас пошел очень такой серьезный обвал. Ну и вслед за этими рынками может также пойти и рубль. И можно ожидать прогноз рубля 67-68,5 на ближайшее время, если ничего негативного не произойдет", - говорит Надежда Грошева, доктор экономических наук.

Сейчас доллар стоит 68 рублей 46 копейки. Евро - 79,15.