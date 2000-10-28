"Битва хоров" соберет лучшие коллективы в Иркутске 15:40, 05 сентября 2018 г.



"Битва хоров" определит лучших. В пятницу, 7 сентября в Иркутске пройдёт финал конкурса среди коллективов пенсионеров. В песенной битве хоры сойдутся в доме культуры "Орбита" в 15 часов. В финал конкурса вышли 12 ансамблей из разных городов и районов Иркутской области. Это коллективы из Иркутска, Слюдянки, Саянска, Черемхово, Нижнеудинска, села Савватеевка, посёлка Тельма.

Они прошли четыре отборочных этапа, где каждый хор представил по три песни: о родном крае, народную и лирическую. В финале жюри оценит не только исполнение песен, но также артистизм участников, их костюмы, творческие находки и впечатление, которое выступление произвело на зрителей. Проект реализуют на средства президентского гранта.