Восемь медалей взяли самбисты Иркутской области на "Кубке Байкала" 14:59, 05 сентября 2018 г.



Восемь медалей завоевали спортсмены Иркутской области на международном турнире по боевому самбо "Кубок Байкала", который проводился при поддержке губернатора Иркутской области Сергея Левченко. В соревнованиях принимали участие более 100 борцов из России и стран ближнего и дальнего зарубежья.

С открытием турнира спортсменов поздравил руководитель аппарата губернатора и правительства Иркутской области, президент региональной федерации самбо Дмитрий Чернышов. "Для Иркутской области большая честь и огромная радость принимать турнир такого уровня, такого ранга, в котором участвуют более ста ведущих борцов. Наш международный турнир стал традиционным, проводится во второй раз, и в будущем мы продолжим его проведение", - сказал Дмитрий Чернышов, руководитель аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

В копилке иркутских самбистов три золотые, одна серебряная и четыре бронзовые награды. Медали высшей пробы завоевали Боходир Бакиев в весовой категории до 62 кг, Александр Кучук в весе до 68 кг и Али Табаров в категории свыше 100 кг.