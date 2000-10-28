Турнир по самбо стартовал в Иркутске 20:02, 04 сентября 2018 г.



Международный турнир по самбо стартовал сегодня в Иркутске. Дворец спорта "Труд" принимает около 100 спортсменов из 16 стран. Все участники готовы показать максимум, ведь подготовка к турниру была долгой.

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С раннего утра - на татами. Волнение порой берет верх, но опытные спортсмены знают, как справиться с эмоциями. Хабаровчанин Владимир Леонтьев занимается самбо четыре года. Но в спорте с восьми лет и потому понимает, что главное - настрой. "Нас с Хабаровска приехало четыре человека, все выступаем. Ну и два тренера. Настрой хороший, потому что все лето тренировались, готовились, конечно же, хочется выиграть", - говорит Владимир Леонтьев, самбист, г.Хабаровск.

Самбо - российский вид единоборств. Оно было разработано для подготовки сотрудников НКВД и военнослужащих внутренних войск. Сейчас этот вид спорта активно развивается во многих странах, поэтому у российских спортсменов хорошая конкуренция. Представители азиатских команд показывают хорошие результаты. Но европейские спортсмены тоже умеют удивлять. "На самом деле такое большое представительство, как 16 стран, не каждый раз увидишь на таких турнирах. Удачи, конечно, пожелаю своим соотечественникам, спортсменам из России. Развитие дальнейшие, чтобы этот турнир все время проходил, был традиционным и ,мне кажется, это очень хороший страт для боевого самбо", - считает Максим Корниенко, главный судья соревнований.

Соревнования под названием "Кубок Байкала" проходят уже второй раз. В этом году на турнир выставились Таиланд, Филиппины, Германия, Южная Корея. И самые зрелищные бои, как всегда, финал. "Я так думаю, что в финале мы вообще не разочаруемся. Будет очень красиво, потому что лучшие спортсмены покажут все, что они умеют, к чему они готовились", - отмечает Владимир Моисеев, исполнительный директор федерации самбо Иркутской области.

Организаторы планируют проводить не только международные турниры, но и официальные - Сибирского федерального округа и чемпионаты России, а в дальнейшем замахнулись и на чемпионат мира.