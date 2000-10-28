Конкурс на лучшую шляпку ждет зрителей Кубка мэра Иркутска по конному спорту 19:56, 04 сентября 2018 г.



В субботу, 8 сентября, состоится "Кубок мэра Иркутска" по конному спорту. Лучшие коннозаводчики Иркутской области, Бурятии и Забайкалья представят своих лошадей на Иркутском ипподроме. Эти соревнования пройдут в областном центре уже в третий раз. Лидеров будут определять по итогам пяти заездов, а также в соревнованиях по конкуру.

Желающих помериться силами в этом году еще больше. Все участники прошли жесткий отбор. Победителям заездов вручат дипломы и векселя на суммы в 100, 70 и 40 тысяч рублей за первое, второе и третье места соответственно. Денежные призы ожидают и лидеров в соревнованиях по конкуру. Ну а для всех зрителей организаторы готовят праздник, причем не только спортивный. В культурной программе будут конкурсы, которые имеют в основе исторические традиции. "В этом году у нас впервые будет конкурс на лучшую шляпку. Для всех женщин. Для конных соревнований это традиция, идущая с 17, 18, 19 веков. У нас будет помимо катания на лошадях для всех желающих зрителей выставка современных автомобилей и ретроавтомобилей", - говорит Виталий Барышников, начальник управления культуры, туризма и молодежной политики администрации г. Иркутска.

Возросший в последние годы интерес к конному спорту в Иркутске способствует развитию коневодства. В области около 20 племенных хозяйств, где выращивают лошадей, которые не уступают привезенным для разведения в наш регион из Франции и Америки. Соревнования за кубок мэра Иркутска начнутся на ипподроме в субботу в 11 часов.