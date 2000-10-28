Сергея Зверева обвиняют в оскорблении сотрудников аэропорта 19:37, 04 сентября 2018 г.



Королю гламура России, возможно, грозит год исправительных работ. Известного стилиста Сергея Зверева обвиняют в оскорблении сотрудников иркутского аэропорта. Напомним, в конце августа между столичным гостем, который провёл отпуск на малой родине, и сотрудниками службы безопасности произошло недопонимание.

На видео с камер наблюдения одного из терминалов видно, что Зверев миновал рамку металлодетектора, но она издала сигнал о том, что на звезде остались металлические предметы. Сергей совершил несколько неудачных попыток пройти. А потом всё-таки не выдержал и сказал сотрудникам воздушной гавани всё, что о них думает. По приезду певец разместил на своей странице в соцсетях гневный пост, рассказав, что его оскорбило сравнение с террористом. Но в итоге извинений ждут сотрудники иркутского аэропорта.