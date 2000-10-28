Выставка в Иркутском художественном музее расскажет об эволюции натюрморта 19:31, 04 сентября 2018 г.



"Мёртвая природа", или "неподвижная жизнь". Так переводится слово "натюрморт". Этот жанр живописи обычно остаётся в тени: куда интереснее рассматривать портреты, пейзажи или исторические картины. Но предметы, изображённые на холсте, могут рассказать о многом. В Иркутском художественном музее открыли выставку "Русский натюрморт: эволюция жанра". Историю предметов в искусстве рассказывают десятки произведений, от старинных икон до современных инсталляций.

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Цветы, фрукты, вазы, продуктовые лавки, книги... Что только ни становится предметом внимания художников. Но у русской живописи есть важная особенность: ни один предмет не появляется на холсте просто так. Даже если это портрет: свеча здесь - символ знания, его света, а песочные часы говорят об утекающем времени. Русский натюрморт тоже отличается обилием символов. Вот, например, полотно Николая Вершинина "Разбитая икона" - самая точная и горькая характеристика эпохи. Или вот другое, тоже неспокойное время - и картина "Посвящение декабристам". Но начался русский натюрморт гораздо раньше. Даже когда слова такого не было. "История русского искусства показывает, что изображение предмета началось в иконописи. Вот одна из замечательных поздних икон 19 века "Тайная вечеря" - естественно, изображение вокруг чаши. И вот с чаши всё началось. Особенность русского искусства натюрморта заключается в том, что он изначально нёс в себе витальные (жизненные) и сакральные (духовные) - смыслы", - рассказывает Владимир Чирков, искусствовед, заместитель директора Иркутского художественного музея по научной работе.

Тема чаши, как священного сосуда, сохранилась и в современных натюрмортах. Есть на выставке в художественном музее и классические натюрморты 19 века. Почему же художники стали изображать предметы? Искусствоведы рассказывают: мастеров начала интересовать частная жизнь человека и, следовательно, вещи, которые составляют эту жизнь. Только вот попадая на холст, они начинают рассказывать свою историю. Это уже не предмет, а метафора. "Мы сейчас попытались провести какие-то аналогии и сделать очень систематизированную выставку, начиная с простых изображений цветов, фруктов, заканчивая аллегорическими натюрмортами с очень острыми авторскими экспериментами", - поясняет Наталья Сысоева, директор Иркутского областного художественного музея.

Один из экспериментов - "Поролоновые натюрморты" Ирины Паклиной. Такая вот постмодернистская добрая шутка художницы. А это "Завтрак холостяка" и "Завтрак студента" Георгия Борисова. В современном искусстве можно встретить и вот такой натюрморт, точнее, предметы, представленные как натюрморт. Это иркутская версия современного актуального искусства. Вещи, которые утратили свою функциональность в жизни, стали арт-объектом с десятками символов и метафор. Историю страны, её людей и развития жанра натюрморта безмолвные и при этом говорящие произведения рассказывают до 21 октября.