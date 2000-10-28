Вакцину против птичьего гриппа разработали в Иркутске 18:55, 04 сентября 2018 г.



Иркутские ученые разработали вакцину против птичьего гриппа. Сейчас препарат уже готов, скоро начнут его клинические испытания. Дату, когда вакцина войдет в оборот, пока не называют – возможно, это будет в следующем году. Но ситуация сейчас уже достаточно серьезная: случаи заболевания зарегистрировали сразу в нескольких регионах страны.

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В стерильных условиях и непроницаемой одежде. Эмбрионам в этих куриных яйцах не суждено вырасти, они погибнут во благо медицинского прогресса. Под скорлупу тонкой иглой лаборанты вводят вирус птичьего гриппа. Затем уже с помощью зараженных яиц тестируют новый препарат. Задание по разработке живой вакцины против пандемического гриппа H7N9 иркутский филиал компании "Микроген" получил в прошлом году. Работу вели при поддержке Всемирной организации здравоохранения. Сейчас названия, как и патента, пока у препарата нет - все это вакцина получит только после официальной регистрации. "Осенью все документы, которые необходимы для регистрации данной вакцины, поданы в Минздрав России. Весь пакет документов, который характеризует его количественные и качественные характеристики, для использования у населения в случае пандемии. Этот штамм очень серьезный, и его готовность к данной пандемии имеет очень большое значение для защиты населения в случае пандемического гриппа H7N9", - говорит Светлана Брызгалова, директор иркутского филиала НПО.

Живая вакцина - это ослабленный вирус гриппа. Заболеть от него невозможно, только приобрести стойкий иммунитет. Препарат будут применять интраназально. Вакцина сразу попадает на слизистую и запускает выработку антител. "Живая гриппозная вакцина выпускается в сухой форме. Разводится водой, после этого впрыскивается интраназально, то есть через нос. В случае заболевания гриппом вызывает стойкий иммунитет, начинает работать организм, вырабатывать антитела", - рассказывает Наталья Бабич, инженер по подготовке производства и технологии НПО.

Создание препарата приурочили к столетию иркутского филиала компании. Это единственный в стране производитель живых вакцин, который входит в состав холдинга "Нацбио" - это дочернее предприятие компании "Ростех". "Госкорпорация "Ростех" уделяет большое внимание таким производствам, как "Микроген". Это предприятие тем более важно для страны, оно производит вакцины, которые защищают от инфекций не только Иркутскую область, но и всю страну", - отмечает Сергей Сокол, советник генерального директора госкорпорации "Ростех".

В 2018 году вирус птичьего гриппа выявили сразу в нескольких регионах России. Это Самарская, Саратовская и Пензенская область, Татарстан и Чувашская республика. Ситуация серьезная, в стране уже стартовала прививочная кампания. И ученые надеются, что новая вакцина выведет профилактику и защиту от вируса гриппа на новый уровень.