Остановку "Сквер Кирова" в Иркутске ликвидируют 18:28, 04 сентября 2018 г.



Выйти на "ИНЯЗе" теперь не получится. Остановку "Сквер имени Кирова" в Иркутске переносят на другое место - с улицы Ленина на улицу Чкалова. Высаживать там пассажиров начнут с 20 сентября. А сегодня с площадки перед университетом убрали сам остановочный пункт. Скоро демонтируют и торговые павильоны. Остановку переносят из-за постоянного скопления автобусов на повороте, они мешали движению. Только муниципальных маршрутов было около 30.

Теперь вместо улицы Ленина конечная остановка автобусов 16К будет возле гостиницы "Ангара". "По месту отстоя место ещё обговаривается, но в любом случае здесь они отстаиваться не будут. Сразу с гостиницы "Ангара" они будут уходить по кругу - по скверу, и следующая остановка будет на Художественном", - говорит Андрей Пономарёв, заместитель председателя комитета городского обустройства администрации г. Иркутска.

На улице Чкалова заездной карман уже есть. Чтобы автобусы не мешали движению, его увеличат до ста метров.