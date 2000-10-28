В Иркутске резко подешевели арбузы 18:22, 04 сентября 2018 г.



18 рублей за килограмм. Арбузы резко подешевели. В супермаркетах на товар скидки, на рынке избыток предложения. А ещё, по словам врачей, наступает сезон кишечных расстройств. Как связаны эти два события?

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Сам алый, сахарный, и это видно невооруженным глазом. Но продавать в таком презентабельном виде ягоду нельзя - незаконно. Впрочем, как и торговать разрезанными дынями. Но в супермаркете, видимо, о таких правилах не знают. Покупателю такая продукция, конечно, обойдется дешевле. Но стоит ли гнаться за ценой? Сотрудники Роспортебнадзора говорят: на разрезе быстро размножаются микроорганизмы, они могут привести к различным отравлениям. Так что покупка может выйти еще дороже. В администрации сети супермаркетов пообещали разобраться с ситуацией. На трассе тоже встречаем разрезанные дыни и арбузы. Подходим с вопросом к продавцу.

- Это просто для рекламы идет, что красные, а так мы их не продаем.

- А почему?

- А потому что нельзя, запрещено.

Кстати, покупать товар около автодорог специалисты не рекомендуют. Арбузы и дыни впитывают в себя тяжелые металлы от выхлопных газов. Кто-то из продавцов на такую затратную рекламу не готов. "Хотите арбуз – купите, так мы не режем, на нашем рынке запрещено резать, а просто уже люди сами рискуют, кто покупает резаные арбузы, своим здоровьем", - говорит Наталья Манахова, продавец.

Впрочем, и покупатели предпочитают брать целые фрукты и ягоды. На вопрос "взяли бы разрезанные?" отвечают категорично: "Нет-нет, где гарантия, что не налетят на нее бациллы?"

По правилам арбузы и дыни должны обязательно лежать на подстилке, а сверху необходим навес. "Приобретайте бахчевые культуры в местах организованной торговли, если необходимо, спрашивайте у продавца документы, подтверждающие качество и безопасность товара. Перед употреблением, пожалуйста, хорошо помойте бахчевую культуру, но не только, все овощи и фрукты мойте очень тщательно, теплой проточной водой", - предупреждает Светлана Каурова, пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

Обычное мыло справится практически с любой заразой. Но только в том случае, если кожура целая. А покупать долю арбуза не стоит ещё и потому, что достоверно неизвестно, сколько часов назад скоропортящийся продукт разрезали.