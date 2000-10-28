Шесть тонн поддельного алкоголя изъяли полицейские 18:17, 04 сентября 2018 г.



6 тонн контрафакта изъяли полицейские в Иркутске. Изготовлением и продажей "палёного" алкоголя занималась этническая группировка из пяти человек. Организатор - 52-летний иркутянин. Свою продукцию бутлегеры оклеивали поддельными акцизными марками.

Хранили добро в гараже, а также в контейнерах на одном из рынков Иркутска. Оттуда же, судя по всему, и продавали потребителям. Всего к реализации были готовы около 12 тысяч бутылок. По приблизительной оценке рыночная стоимость контрафакта - более одного миллиона рублей.