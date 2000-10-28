Семьям погибших при крушении Ми-8 выплатят компенсацию 18:12, 04 сентября 2018 г.



По три миллиона рублей получат семьи погибших при крушении вертолета МИ-8. Компенсации выплатят страховая компания и авиаперевозчик, которому принадлежало судно. Напомним, трагедия произошла на территории Казачинско-Ленского района. Транспорт вылетел для проведения аэросъёмки.

В установленное время лётчики не вышли на связь. Судно искали двое суток. Разрушенный вертолёт нашли в тайге почти в 300 километрах от Усть-Кута. Спасатели обнаружили тела всех трёх членов экипажа. Специалисты Международного авиационного комитета сейчас выясняют причины трагедии.