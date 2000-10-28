На "Кубок Байкала" приехали борцы из Таиланда, Филиппин и Германии 20:20, 03 сентября 2018 г.



4 сентября в Иркутске пройдет международный турнир по самбо. Соревнования под названием "Кубок Байкала" уже второй год традиционно принимают около 100 бойцов из 15 стран. В этом году турнир представлен такими странами, как Таиланд, Филиппины, Германия. Гости мероприятия - президент федерации Южной Кореи и главный тренер сборной России по самбо.

Организаторы планируют проводить не только международные турниры, но и официальные - Сибирского федерального округа и чемпионаты России, а в дальнейшем и чемпионат мира. "Турнир проходит второй раз в городе Иркутске. Мы встречаем гостей, размещаем их. Сейчас будет проходить церемония взвешивания, также легкая тренировка, ну а затем у них будет ужин. Часть уехала на Байкал, посмотреть, потому что никогда не были", - говорит Владимир Моисеев, исполнительный директор федерации самбо Иркутской области.

Начало предварительных поединков в 10 утра. В 19.00 состоится открытие с элементами 3D шоу. Мероприятие будет проходить во дворце спорта Труд. Для всех желающих вход свободный.