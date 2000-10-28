XIII фестиваль "Звезды на Байкале" открылся в Иркутске 20:15, 03 сентября 2018 г.



И снова праздник, и снова "Звёзды на Байкале". В программе фестиваля - сплошь звёздные имена. Причём не только из мира музыки. Спектакль в Иркутске сыграет народная артистка России Ксения Раппопорт, а на традиционный футбольный матч приедет главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов. Ну а открыл праздник музыки Национальный филармонический оркестр России во главе с маэстро Владимиром Спиваковым.

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Если маэстро в сборе, значит, это сентябрь в Иркутске. Открывает 13-ый фестиваль "Звёзды на Байкале" его создатель и художественный руководитель, народный артист России Денис Мацуев. Артиста встречают на родине:

- Конечно же, мы ходим на Дениса Леонидовича каждый раз, когда он приезжает. И очень важно, что каждый раз он привозит с собой какую-то новую звезду, которую не привозил до этого на свой фестиваль. Мне очень нравится живая музыка, как музыканты преподносят свой материал, - делятся Анастасия Сальникова и Илья Поляков.

"Это наш родной Денис Мацуев, мальчик, который вырос у нас на глазах и стал великим человеком. Спасибо за то, что он привозит таких прекрасных артистов!" - говорят Лидия и Изяслав Лившиц.

- "Звёзды на Байкале" - это настоящий праздник. Праздник музыки, праздник жизни, праздник искусства и творчества. И это, правда, классный заряд для нового сезона", - считает Екатерина Иванова.

Первый аккорд фестиваля раздаётся с лёгкого движения палочки маэстро Владимира Спивакова. Национальный филармонический оркестр России исполняет музыку Макса Бруха. На скрипке Гварнери 1728 года солирует Александра Кононова. В 2004 году "Звёзды на Байкале" открывал тоже Владимир Спиваков. Тот концерт стал событием, вошедшим в историю Иркутска и всей страны. "Я никогда не забуду 2004 год, когда Владимир Теодорович приехал с "Виртуозами Москвы". Это был такой прорыв, потому что все мы прекрасно помним ту пропасть 90-ых годов в нашем филармоническом движении. Когда это произошло, вот именно Спиваков должен был тогда приехать. Я ждал этой электризации в зале, потому что когда они появились на сцене, я понял, что это огромное счастье и мы начали большое-большое дело", - вспоминает Денис Мацуев, художественный руководитель фестиваля "Звёзды на Байкале", народный артист России.

Большое дело живёт и дарит чарующую музыку иркутянам уже 15 лет. В программе нынешнего фестиваля снова великие имена: Александр Сладковский и государственный симфонический оркестр республики Татарстан, народная артистка России Ксения Раппопорт и спектакль по рассказу Бунина "Неизвестный друг", Эмир Кустурица и его легендарный The No Smoking Orchestra. Ну и главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов, которого ждут на традиционный звёздный матч. Таким репертуаром вряд ли может похвастаться другой российский город. Иркутск сегодня - центр музыкальных событий. И гордость маэстро. "Я счастлив, что был на первом фестивале и, так сказать, дал ему толчок настоящий. Я счастлив, что сейчас уже 13-ый фестиваль. Давай, по крайней мере до 30-го надо довести. Да, надо дотянуть. Мир, как весы: добро и зло. Перевешивает одно, нужно обязательно что-то делать, чтобы зло не побеждало. А это как раз то, что делает Денис, то, что происходит в Иркутске", - говорит Владимир Спиваков, художественный руководитель и главный дирижёр Национального филармонического оркестра России.

По традиции музыканты проведут мастер-классы для одарённых детей. Также пройдёт благотворительный аукцион, где соберут средства на покупку инструментов для юных талантов. Праздник, или как говорит Денис Мацуев, "сумасшествие в хорошем смысле слова", только начался.