У юных артистов балета в Иркутске прошла первая линейка 20:14, 03 сентября 2018 г.



Будущих артистов балета теперь воспитывают в Иркутске. В театральном училище впервые набрали курс. В создании специальности "Искусство балета" помогал народный артист СССР и премьер Большого театра Вячеслав Гордеев. Первые ученики - это дети 10-11 лет. Сегодня для них провели торжественную линейку.

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Их гордость за дочь безгранична. 11-летняя Аня из Черемхово - средняя в многодетной семье - теперь будет жить и учиться в Иркутске. Сюда её привели мечты о балете - изящные танцовщицы живут даже на её рисунках. Аня - не новичок. Танцами девочка занимается уже больше трёх лет. "Самое главное, что есть возможность и танцевать, и быть преподавателем. Мы когда обсуждали эту тему поступления, сказали: будет желание - приезжаешь в свой город и начинаешь развитие балета в Черемхово", - делится Наталья Ивелева, мама Ани.

В дипломе у выпускников театрального училища через запятую будет записано - артист балета, преподаватель. Первый набор - это десять человек из сорока претендентов. Конкурсные испытания были строгие: учитывали физические данные, состояние здоровья. Чтобы дети смогли осилить программу. Ведь заниматься по профилю они будут по три часа пять дней в неделю. Ну а учиться предстоит долгих семь лет и десять месяцев. И это не только классический танец, ритмика, фортепиано и обязательный французский язык. Все дети получат среднее образование, для этого они будут заниматься в 14-ой школе Иркутска. "У них отдельный класс. Они приходят утром на занятия, как все дети, занимаются, после этого кушают, после этого делают домашнюю работу. Затем за ними приезжает наш автобус, он их забирает и привозит в музыкальный театр", - говорит Светлана Домбровская, директор Иркутского театрального училища.

После девяти классов школы ученики продолжат заниматься уже в театральном училище. А попробовать себя на сцене они смогут в Иркутском музыкальном театре. Планируется, что начинающие танцоры будут участвовать в постановках и в дальнейшем даже стать солистами.