Больше 200 детей Иркутска пошли в новые детсады 20:04, 03 сентября 2018 г.



Учится и развиваться. Больше двухсот детей Иркутска сегодня пошли в новые дошкольные учреждения. Долгожданные детсады распахнули свои двери. В каждом появились ясельные группы. Где теперь будет звучать детский смех?

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Первый учебный день дети и их родители встречают в новом, современном и комфортном детском саду на станции Батарейной в Ленинском районе. Его ждали долго. Старое здание было в аварийном состоянии: деревянное строение почти столетней давности не подлежало даже капитальному ремонту. Его снесли. На месте ветхого сада в рекордные сроки возвели настоящий детский развивающий комплекс. Оборудовали по последнему слову техники. И конечно, появились безопасные игровые и прогулочные зоны. "Конечно, для Батарейной такой детсад - с лифтами, со спортивными залами, с театральными залами. Никто не верил, что вообще такое возможно. На сегодняшний день это самый большой подарок, большое открытие. И такой объект - архиважный для Батарейной и для всего Ново-Ленино", - говорит Григорий Резников, депутат думы г. Иркутска.

Двери перед дошкольниками распахнул и новый корпус детсада №129 на улице Байкальской. Встречали гостей песнями, стихами и танцами. Для детей здесь создали все условия: появились многофункциональный спортивный и музыкальный зал, прогулочная и физкультурная площадки, песочные дворики. Есть и кабинеты для развивающих программ, оборудованные мультимедийной системой и компьютерами. А современный пищеблок больше похож на комбинат питания. Меню разрабатывали специально, с учетом пожеланий родителей. Но и это не все сюрпризы. За здоровьем дошкольников следят медсестры. Во время экскурсии даже у самых требовательных мам только положительные впечатления.

На торжественном открытии мэр Иркутска Дмитрий Бердников поздравил всех сотрудников учреждений, родителей и дошколят с этим долгожданным событием. Глава города отметил, что теперь при строительстве будут учтены пожелания молодых мам. И в каждом новом заведении появятся ясельные группы, чтобы самые маленькие могли приобщаться к социальной и активной жизни с пеленок. "Теперь уже все детские дошкольные учреждения, которые мы будем строить, будут снабжены ясельными группами, так называемыми группами раннего возраста. Это от 1 года молодые мамы могут своих ребятишек потихонечку отдавать в учреждения, адаптировать. Группы будут снабжены доп. оборудованием, педагоги пройдут дополнительное обучение", - пообещал Дмитрий Бердников, мэр г. Иркутска.

Сейчас в Иркутске завершают строительство еще трех дошкольных учреждений. Масштабные проекты планируют реализовать до конца года.