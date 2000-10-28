1 сентября ИрНИТУ встретил 4000 первокурсников 20:02, 03 сентября 2018 г.



В Иркутском техническом университете первого сентября встречали 4000 первокурсников. Они прошли серьезный отбор, чтобы попасть в вуз. По некоторым специальностям конкурс был 12 человек на место. ИрНИТУ готовит студентов более чем по 120 направлениям. Самые востребованные традиционно связаны с авиацией, энергетикой, недропользованием и строительством.

В этом году, кроме новых специальностей, в университете открыли Байкальский институт БРИКС, обучение там будет идти на английском языке как для российских, так и для иностранных студентов. "Мы нацелены на то, чтобы наши ребята были конкурентоспособны на мировом рынке, мы активно им сейчас внедряем английский язык, инженерный английский язык, стараемся их приучать к проектной работе, к командной работе. Мы открываем к середине сентября коворкинг-центр, где ребята могут работать над своими проектами в командах", - рассказал Михаил Корняков, ректор ИрНИТУ.

ИрНИТУ - самый многонациональный в Сибири вуз, в нем учатся студенты из 30 стран. В этом году он занял 34 место в Национальном рейтинге университетов из почти трехсот вузов.