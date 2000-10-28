"Космическую" школу открыли в поселке Молодежном Иркутского района 19:56, 03 сентября 2018 г.



Не школа, а просто космос. В поселке Молодежном Иркутского района первого сентября родителей и детей ждала особенная линейка. Поздравить первоклашек приехал космонавт-испытатель Анатолий Иванишин. Ведь новая школа, которую открыли в поселке, носит имя героев-космонавтов.

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Первый урок в 1Е. Знакомство с учителем и первое ответственное задание: подписать свой рисунок. Хорошо, что есть где подглядеть. Первоклассники школы в Молодежном не очень понимают, какие они счастливчики. А вот родители, которые беспокойно ждут детей под окнами, представляют это вполне. Еще год назад часть детей в Молодежном училась в небольшом приспособленном помещении, остальных возили в Иркутск. Новая школа - большая радость для всех. "Заходишь, аж дух захватывает. У нас было собрание родительское в актовом зале, очень красиво, все, тематика - как будто сам летишь в космос, очень здорово прямо!" - делитсяМария Яржемская, мама первоклассницы.

Школа имени героев-космонавтов - отлично воплощенная задумка строителей, которую поддержали власти. В Иркутской области родились четыре летчика-космонавта, и один из них - Анатолий Иванишин - приехал на открытие. В Молодежном, рассказал почетный гость, работал в сельхозинституте его дедушка. Именем профессора Иванишина даже названа одна из улиц поселка. "Я помню себя, как те ребята, которые стоят слева от меня, когда я пошел в первый класс 80-ой школы г. Иркутска, и нес с собой букет, который был сопоставим с моим ростом. Учеба - это нелегкий труд, но очень почетный и благородный, и я уверен, что в новой школе все вы покажете высокие результаты", - поздравил школьников Анатолий Иванишин, летчик-космонавт, герой России.

На строительство и оснащение школы ушло более миллиарда рублей из бюджетов разных уровней. Это результат большой совместной работы администрации Иркутского района и правительства области. "Эта школа начиналась очень непросто, она была первой в Российской Федерации, которую построили за полгода. Мы сделали все, чтобы эта школа была построена для детей поселка Молодежный к этому 1 сентября", - отметил Сергей Левченко, губернатор Иркутской области.

Восемь корпусов, каждый из которых по тематике соответствует планете Солнечной системы, примут более полутора тысяч детей. Причем не только из Молодежного. Школьные автобусы будут привозить учеников из садоводств и поселков района. "Это сегодня лучшая школа в Иркутской области и по оснащенности, и по тем системам, которые используются. Она построена в соответствии с современными требованиями. Решен вопрос безопасности, качественного обучения, и оснащение просто супер, конечно, космическое", - уверен Игорь Жук, и.о. мэра Иркутского района.

Все дети в новой школе будут учиться в одну смену.