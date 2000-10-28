Получать льготы, не дожидаясь выхода на пенсию 19:47, 03 сентября 2018 г.



Депутаты Законодательного собрания Иркутской области вышли с инициативой внести изменения в законодательство области. Социальные меры поддержки предлагают предоставлять по достижению определенного возраста: женщинам 55 лет, а мужчинам 60 лет. Вне зависимости от фактического выхода на пенсию.

К примеру, речь идет о льготах на проезд, коммунальные услуги, о денежных выплатах для неработающих. В том числе социальные льготы по достижению возраста смогут получать люди со званием "Ветеран труда Иркутской области". Такой закон приняли в регионе весной этого года. "В бюджетах сегодня все это предусмотрено, это действующие законы, это действующие публичные обязательства, поэтому на бюджет Иркутской области дополнительно это никак не повлияет и не скажется, то есть мы плавно переходим в 2019 год, имея ввиду, что на территории Иркутской области эти все законы действуют", - говорит Сергей Брилка, председатель Законодательного собрания Иркутской области.

Если инициатива будет одобрена, предстоит внести изменения в 13 законов Иркутской области.