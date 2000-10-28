Акция "Скажи мусору нет" стартовала в Иркутске в День Байкала 18:57, 03 сентября 2018 г.



День самого чистого, самого древнего, самого глубокого - в общем, самого-самого озера на планете. День Байкала отметили в Иркутске в первое воскресенье сентября. В городе прошли ярмарки, выставки картин, концерты. А еще открылся фестиваль "Минута для будущего" и стартовала акция "Скажи мусору нет".

К cожалению ваш браузер не поддерживает HTML5 видео в WebM с VP8 или MP4 с H.264.

На площади перед дворцом спорта "Труд" собрались те, кто искренне любит Байкал, кому небезразлично его будущее. Участники просветительской ярмарки делают с детьми несложные тематические поделки, рассказывают о животных, которые водятся в озере. А с другой стороны от сцены стоит украшенный зелеными баннерами КАМАЗ. Это значит, за сценой идет работа - волонтеры акции "Скажи мусору нет" принимают вторсырье. Ведь чистота окружающего мира начинается в нашем сознании. Жить экологично, на самом деле, не так уж сложно. Например, батарейки накопились у меня примерно за пять лет - я просто их не выбрасывала и складывала в одно место. После решила присоединиться к акции "Скажи мусору нет" и сдать их. Получилось почти полтора килограмма!

Принимают в рамках акции все, что можно переработать: бумагу, пластик, стекло, старые вещи. И даже продукты для бездомных животных. "Лишь бы это было не смешано все в одну кучу, главное - раздельными фракциями. Желательно, чтобы не было органики, очищено было от органических остатков. И тогда у нас это точно возьмут на переработку. Из этого будут делать и туалетную бумагу, и упаковку бумажную, и ледяные санки - санки-ледянки", - говорит Наталья Еремеева, директор благотворительного фонда "Подари планете жизнь".

Всю неделю агитпоезд будет работать в районах города: вторник - Ново-Ленино, среда - Юбилейный, четверг - бульвар Постышева, пятница - Синюшина гора. Завершится акция "Скажи мусору нет" в субботу на Нижней Набережной. Организаторы надеются: это поможет иркутянам понять: раздельный сбор мусора - это реальность.