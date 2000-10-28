Разводит тараканов, собак и мусор: как бороться с соседкой? 18:50, 03 сентября 2018 г.



Когда хобби соседки становится бедой для всего дома. Жителям дома в микрорайоне Юбилейный уже несколько лет не дают жизни насекомые, грызуны, собаки. Дело в том, что всю эту живность держит у себя в квартире их соседка. Вот только соблюдать границы тараканы и мыши не хотят. И избавиться от досаждающих питомцев заставить женщину насильно нельзя.

Тараканы в этом подъезде появились не стихийно. По словам жильцов этого дома, их намеренно разводит соседка. Кроме того, она еще разводит собак, их в квартире около шести. Никто не знает точно, сколько их. Еще женщина разводит мусор, который, по рассказам жильцов, собирает на местных помойках. Но, возвращаясь к теме насекомых, ее хобби распространилось уже практически на весь дом. Тараканам и мышам стало тесно, и они теперь навещают соседей. "В подъезде травим, но толку нет. Она их дома разводит. Буквально недавно к ней соседи заходили, говорят, она в банках разводит тараканов. Собирает яйца, и они там плодятся", - рассказывает Анна Гурская, житель дома 86 МРК Юбилейный г. Иркутск.

Просьбы соседей навести дома порядок хозяйка этой квартиры игнорирует. Уже несколько лет разговаривает через дверь, либо уходит от разговора. Как и сейчас: при виде телекамер она старается в спешке удалиться прочь. Но люди решительно настроены призвать «очаг» их коммунального беспокойства к ответу.

- Из-за твоей квартиры у людей мыши, тараканы, клопы, и даже крысы уже появились!

- Что?! Какие клопы? Что ты врешь! Сами развели клопов, у меня нет клопов…

Есть клопы, или их нет, можно проверить только одним способом: посмотреть самим. Просим показать. Идем в квартиру. Однако в самый ответственный момент хозяйка тараканьей фермы почему-то передумала. По словам жильцов, пробное поведение женщины их совсем не удивило. В эту квартиру им приходиться постоянно вызывать "скорую помощь", МЧС, полицию. "Полицию вызываем постоянно, иногда она кричит: "Помогите, спасите, убивают". Иногда - потому что трупный запах, а так как у нее проживает пенсионер, мы переживаем, вдруг с ним что случилось", - делится Анна Гурская.

Узнать о состоянии пожилого мужчины нам не удалось. Достучаться до совести хозяйки этой квартиры через закрытую железную дверь не смогли даже сотрудники правопорядка. В итоге ответственность понесет за подобное поведение женщина только на бумаге. Администрация района вынесла ей предписание на устранение беспорядка. В крайнем случае все недовольные могут подать на эту женщину в суд в частном порядке. Квартира приватизирована, и делать в ней можно все, что позволяет совесть владельца. А что касается жизни пенсионера, она тоже осталась на совести обитателей этой квартиры.