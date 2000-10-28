Отец командира разбившегося Ми-8 также погиб в авиакатастрофе 18:41, 03 сентября 2018 г.



Командиром экипажа Ми-8 был лётчик Антон Марков. Как сообщает портал "Mail.ru", по фатальному стечению обстоятельств отец Антона также погиб в авиакатастрофе с вертолётом Ми-8. Случилось это пять лет назад - 6 мая 2013 года. Та трагедия произошла во время ликвидации ледовых заторов в Киренском районе Иркутской области.

Борт со спасателями на борту взорвался прямо в воздухе. Позднее установили, что сдетонировала взрывчатка. Погибли девять человек.