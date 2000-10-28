Вертолет Ми-8 разбился в Иркутской области, спасатели работают на месте 18:39, 03 сентября 2018 г.



Спасатели обнаружили тела всех трёх членов экипажа вертолёта Ми-8 в Иркутской области. Судно искали двое суток. Разрушенный вертолёт нашли на территории Казачинско-Ленского района. Ми-8 разбился в тайге в 290 километрах от Усть-Кута. Именно оттуда транспорт вылетел накануне для проведения аэросъёмки. Но в установленное время лётчики так и не вышли на связь.

Спасатели с трудом нашли место для приземления, чтобы высадиться для поиска людей, потом полтора километра добирались до места катастрофы пешком. Сейчас готовятся к эвакуации тел погибших. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".