Трагедия в Мегете: школьница погибла, еще двое пострадали 18:24, 03 сентября 2018 г.



Школьница погибла при обрушении радиобашни в Мегете, ещё двое подростков госпитализированы. Трагедия случилась 1 сентября. Школьники решили отпраздновать День знаний и отправились в лес на пикник. Подошли к зданию заброшенной радиобашни. Деревянные блоки обрушились прямо на детей. 15-летняя девочка погибла на месте. Ещё одна девочка и мальчик сейчас в больнице с переломами. Сообщает городской сайт Ангарска «Ангарск 38».