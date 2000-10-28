Школу №19 открыли в Иркутске 1 сентября 18:20, 03 сентября 2018 г.



Сегодня у школьников первый учебный день. В Иркутске в этом году 9000 первоклассников, а всего около 80 000 учеников. Первого сентября в городе прошли торжественные линейки. 19-я школа пережила свое рождение во второй раз. Новое здание открыли в День знаний. Событие долгожданное для многих семей. В течение 2.5 лет дети ездили учиться в другие учебные заведения города.

Школа №19 построена по современному проекту с учетом всех требований комфорта и безопасности. В ней есть крупнейший в России школьный планетарий, два бассейна, конференц-зал, специально оборудованные классы. Инновационным будет и процесс обучения. Во время торжественной линейки мэр Дмитрий Бердников вручил ключи от школы ее директору Светлане Большещаповой. "Я вам желаю успехов, эта школа – опорная точка для дальнейшей учебы и дальнейшего пути. Не забывайте родную школу, город, желаю вам успешной учебы!" - сказал мэр г. Иркутска Дмитрий Бердников.

Мэр также подчеркнул, что сегодня ведется масштабная работа по развитию системы образования в Иркутске. В 2018 году более 800 млн рублей направлено на ремонт объектов бюджетной сферы, 2 млрд 60 млн - на строительство образовательных учреждений. Кроме того, 1 сентября Дмитрий Бердников на торжественных линейках поздравил учеников гимназий №25 и 44, школы №36, а также студентов Иркутского госуниверситета.