Ночные клубы Иркутска проверили на контрафакт 18:15, 03 сентября 2018 г.



Хранили виски в духовке. 25 литров контрафактного алкоголя обнаружили в одном из ночных клубов Иркутска. Полицейские решили проверить два городских увеселительных заведения, после того как посетители пожаловались на то, что в них якобы реализуют спиртное без лицензии, распространяют наркотики, а также пускают внутрь несовершеннолетних.

В первом ночном клубе стражи порядка нарушений не обнаружили. А во второй отправились уже с сотрудниками спецназа. Никакой лицензии на продажу крепких напитков у администрации заведения не оказалось. Кроме того, сыщики нашли вино-водочную продукцию, спрятанную в холодильнике, духовке и за предметами мебели. После проверки изъято более 25 литров алкоголя. Теперь администрации клуба грозит штраф от трех миллионов рублей.