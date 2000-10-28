Какой будет Иркутская область в 2023 году? 18:12, 03 сентября 2018 г.



План развития на ближайшие пять лет разработали в регионе. Этому предшествовала целая серия выездных совещаний в муниципалитеты. Вместе с главами городов и районов проблемы и пути их решения обсуждали министры Правительства. Все предложения свели в единый стратегический документ. Он поделен на несколько блоков. В социальный, например, войдут меры по совершенствованию оплаты труда, сокращению бедности, а также программа по обеспечению учеников начальных классов молочными продуктами.

Производственный блок будет ориентирован на создание и укрепление предприятий по глубокой переработке. Сюда же войдет развитие лесного комплекса. Отдельное внимание - транспортной системе и сельскому хозяйству. Кадровый блок посвятят привлечению в регион высококвалифицированных специалистов. "Мы сможем свести воедино все направления развития нашего региона и его отдельных территорий. Наконец, этот подход позволит нам сформировать полноценный бюджет развития, который будет учитывать стратегические цели и долгосрочный эффект от вложения средств", - отметил Сергей Левченко, губернатор Иркутской области.

Пятилетний план развития Иркутской области должен быть принят не позднее ноября. По такой же структуре некоторые пилотные муниципалитеты составят свои собственные планы. Это город Свирск, Усть-Кутский и Бодайбинский районы.