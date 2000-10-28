Уровень Байкала повысился почти на метр 17:54, 03 сентября 2018 г.



Почти на метр поднялся уровень воды в Байкале с начала этого года. Сейчас этот показатель 456,67 метров. Так произошло из-за сильных снегопадов, дождей и половодья на реках, которые впадают в озеро. Об этом сообщает «Байкал Инфо». Затяжное маловодье длится с 2014 года.

Снега и дождей было не больше 70% от нормы, приток составил и того меньше - всего 50%. До этого маловодье фиксировали почти 40 лет назад. Тогда оно длилось шесть лет.