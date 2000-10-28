В доме-интернате для умственно отсталых детей вспыхнул пожар в Иркутске 17:51, 03 сентября 2018 г.



Больше 130 человек эвакуировали из-за пожара в Иркутском доме-интернате для умственно отсталых детей. Возгорание произошло в подвальном помещении - там, где лежали вещи. На месте работали 8 пожарных расчетов, они ликвидировали возгорание в течение нескольких минут. Огонь распространился на площади в пять квадратных метров.

Причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ. На первом этаже производили замену системы отопления, и раскаленная окалина упала вниз, на мешки с вещами. Все последствия возгорания уже устранены, сейчас интернат работает в штатном режиме.