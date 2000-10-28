Дзюдоист из Приангарья Бахриддин Муминов стал третьим на Кубке Европы 17:43, 03 сентября 2018 г.



Дзюдоист из Приангарья Бахриддин Муминов завоевал бронзовую медаль на Кубке Европы. В эти выходные турнир проходил в Братиславе в Словакии. В нем приняли участие спортсмены из 36 стран. Бахриддин выступал в весовой категории до 60 килограммов. Провел пять схваток. В четырех - одержал победу над соперниками из Польши, Венгрии, Нидерландов и Бельгии. И поднялся на третью позицию пьедестала почета. Кстати, первое и второе места чемпионата также заняли российские спортсмены из Свердловской и Московской областей.