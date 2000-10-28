Артем Черноусов установил мировой рекорд на турнире по пулевой стрельбе 17:32, 03 сентября 2018 г.



Точно в яблочко. Иркутский стрелок Артем Черноусов - чемпион мира. Турнир по пулевой стрельбе стартовал в Южной Корее 31 августа и продолжится до 14 сентября. Две награды высшего достоинства уже в копилке россиян. Артем Черноусов выступал в команде с Виталиной Бацарашкиной из Омской области на дистанции 10 метров.

В квалификации спортсмены выбили 772 очка из 800 возможных. А в финале набрали 488 очков, с большим преимуществом обогнав соперников и установив мировой рекорд. Победа принесла стране в этом упражнении лицензию на Олимпийские игры-2020 в Токио.