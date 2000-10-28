Более 500 школьников области прошли альпинистскую подготовку в детском лагере "Ангасолка" 19:59, 31 августа 2018 г.



Каникулы с рюкзаком за плечами. Более пятисот школьников прошли альпинистскую подготовку в детском лагере "Ангасолка" этим летом. Юные туристы были в 12 сложных походах. Поднимались на пик Черского на Хамар-Дабане, на пик Пограничный в Саянах, сплавлялись по горным рекам.

"Ангасолка" - единственный подобный лагерь в стране. Детей здесь на постоянной основе бесплатно обучают основам альпинизма. Отдохнуть в лагере приезжают школьники из интернатов, многодетных, малообеспеченных семей. Такое лето - это не только новые знания и эмоции, но и возможность испытать себя. Многие дети после отдыха в лагере продолжают заниматься альпинизмом. В этом виде спорта у нашей территории сейчас одни из лучших позиций в стране. Иркутяне занимают первые места на чемпионатах по скайраннингу. А в 2017-м на Мунку-Сардык состоялась самая массовая в мире альпиниада - 7000 участников.