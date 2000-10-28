Экологическое ЧП на Ангаре. В реку сливают нечистоты 19:56, 31 августа 2018 г.



Канализационные стоки сливают в Ангару в районе Жилкино. Сотни литров нечистот абсолютно беспрепятственно попадают в когда-то самую чистую воду. К месту экологического ЧП отправилась съемочная группа программы "Новости".

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"Пришел на Ангару прогуляться. Парни сидели, рыбачили. Я подошел к ним поговорить, узнать, как рыба. И чувствую запах. Спрашиваю: что такое? Они говорят: а вон, посмотри. Я подошел, течет. Ну и все, я понял, что это с бывшего мясокомбината", - рассказывает Игорь. Мужчина просит не показывать его лица. Он опасается, что с ним могут свести счеты. Но дальше молчать он просто не мог. Душа болит от того, что происходит с Ангарой. На протяжении всего лета черная жижа с резким неприятным запахом напрямую стекает в реку. Вода помутнела и утратила свою кристальную чистоту.

Отправляемся искать источник. Идем, что называется, по запаху. Буквально в нескольких метрах в густых кустах бетонное сооружение. Источник этой самой зловонной жижи. Видно, что когда-то это был какой-то канализационный коллектор. Его стенки со временем судя по всему прохудились, или кто-то их намеренно разрушил. И теперь все это "богатство" течет в Ангару напрямую.

По словам Игоря, проблема появилась, когда на территории бывшего мясокомбината один из корпусов переделали в общежитие. Там живут рабочие из ближнего зарубежья. Кто и как подключил здание к коммуникациям, городским службам еще предстоит узнать. Вполне возможно, что это сделали незаконно. Местные рыбаки версию с общежитием только подтвердили: "Раньше здесь мясокомбинат был, были очистные. Сейчас трубу сломали. И прямым ходом в Ангару идет. По идее-то им надо было яму выгребную сделать. И откачивали бы - и все проблемы. Ниже воду берут".

В администрации Иркутска пообещали: в ближайшее время к месту сброса нечистот выедут специалисты аварийно-спасательной службы и "Водоканала". Они примут меры, чтобы остановить утечку. Параллельно направят заявление в Росприроднадзор.

Вообще берегу Ангары в районе Жилкино не повезло на обилие экологических проблем. Здесь сливают нечистоты, буквально в сотне метров ниже по течению сочилась нефть. Судя по всему эта технологическая зона таит еще немало неприятных сюрпризов.