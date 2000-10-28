Турнир по мини-футболу памяти Льва Перминова стартовал в Иркутске 18:39, 31 августа 2018 г.



Самые популярные в Иркутской области соревнования по любительскому мини-футболу. 29-й турнир, посвященный памяти известного журналиста, спортивного комментатора, участника Великой Отечественной войны Льва Перминова, открылся сегодня в Иркутске.

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Игра на стадионе ИрНИТУ идет параллельно на четырех площадках. Команды любительские - таково правило соревнований. Возможно, еще недавно эти молодые люди гоняли мяч в дворовых "коробках". Спорт - важная часть воспитания нового поколения. Развитие массового спорта в области, в том числе, заслуга депутатов Законодательного собрания. На традиционный турнир по мини-футболу съехались 60 команд с более чем 30 территорий Иркутской области, от Бодайбо до Слюдянки. Большинство участвует в турнире не первый раз. Соперников своих знают. "Это команда Ирэпа, очень сильная команда, которая выигрывает множество турниров, в прошлом году вроде как она была победителем этого турнира, но мы играем с дублем. Думаем, если будет удача, сможем попробовать выиграть", - сказал Алексей Хаханов, капитан команды "Хогот".

Турнир по мини-футболу решил проводить в честь Льва Перминова другой известный иркутский журналист - Павел Кушкин. Вот уже 29 лет он бессменный организатор соревнований. "Начинали с 8 команд, играли сначала в Усолье, в Ангарске, потом вдова его Герта Павловна Арбатская, она всю жизнь работала на радио на иркутском, заслуженный работник культуры, сказала: ну совесть имейте, я же в Иркутске, что ж я за вами буду гоняться по Усолью, по Ангарску, и вот начали проводить с третьего турнира все время в Иркутске", - рассказал Павел Кушкин, организатор турнира.

В этом году свои призы победителям турнира учредили родная сестра Льва Перминова и ее внук. Специальный кубок от Дениса Мацуева. Все знают, что известный музыкант - заядлый футболист. С началом соревнований участников поздравил спикер Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка. Он был лично знаком с Львом Перминовым. "Я его помню живым, когда он комментировал футбольные матчи, в котором я и играл, такое было время. Поэтому я всегда с удовольствием прихожу, поддерживаю такие турниры. Футбол - любимая игра нашей молодежи, особенно после проведения чемпионата мира по футболу в России", - отметил Сергей Брилка, председатель Законодательного собрания Иркутской области.

Турнир по мини-футболу в Иркутске продлится 4 дня, вход на соревнования свободный.