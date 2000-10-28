Работы участников симпозиума "Байкал-КераМистика" представили на выставке в Иркутском краеведческом музее 18:30, 31 августа 2018 г.



Песни ветра, воды и солнца в глине. Итоги международного симпозиума "Байкал-КераМистика", который прошел в июне на Ольхоне, по традиции подводят большой выставкой в музейной студии Иркутского краеведческого. Экспозицию открыли сегодня. За каждой работой история большого художника и его встречи с Байкалом.

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С просторов Ольхона в музейные залы. Кажется, эти работы еще светятся байкальским солнцем и огнем печей. Две недели 13 известных в художественном мире керамистов, мастеров высочайшего класса из России, Словакии, Сербии, Португалии, Японии, Литвы, Хорватии воплощали в жизнь свои идеи и учились друг у друга и у природы. Для иностранцев это была первая встреча с Россией, Байкалом и его священным островом. Теперь эта встреча увековечена в глине и обожжена огнем. Впечатлений у художников бескрайние просторы. Но повод был не только для восхищения, но и для грусти. "Все ошеломлены, вообще все, наши русские художники тоже. Потому что такого пространства, такого неба мало где можно найти. О грустном скажу. Обратили внимание на зеленую воду, на цветущую. У нас одна художница из Бельгии, она бывший биолог, она потом переквалифицировалась, училась на дизайне где-то, стала художником-керамистом, и вот она сказала, что это очень плохо для Байкала, что он цветет, это неправильно", - рассказала Татьяна Ерошенко, организатор международного художественного симпозиума "Байкал-КераМистика".

Вот так, например, художники представили "Графику Ольхона". Это - "Байкальские губки" в версии мастера из Литвы. На краю мира своего героя изобразил хорватский керамист Борис Роце в работе "Одиночество". А вот фарфоровое панно португальской художницы. Она назвала его "Шепот Байкала". Сибирь для Йолы Вал - это белоснежная зима и абсолютная чистота бесконечных просторов. Работа над тончайшими пластинками далась непросто всей команде керамистов.

Этим летом на Ольхоне прошел уже шестой симпозиум "Байкал-КераМистика". И нынешняя выставка по его итогам в Иркутске тоже шестая. Но в этот раз композиции сначала показали в Хужирском краеведческом музее и уже после привезли в город. Керамические фантазии уходящего лета иркутяне могут увидеть до 23 сентября.