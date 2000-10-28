Представители спецназа от Урала до Дальнего Востока сражались в Иркутске за право носить краповый берет 18:24, 31 августа 2018 г.



Он в одиночку стоял против четырех самых сильных людей России. И выиграл бой. Имени этого человека мы назвать не можем. Это тайна. Но вы увидите его в нашем сюжете. Иркутянин стал лучшим среди сотрудников спецназа от Урала до Дальнего Востока. Сегодня они сражались за право носить краповый берет. Это не просто головной убор, а символ мужества и показатель высочайшего уровня подготовки.

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Взрывы, пулеметный огонь и автоматная очередь. Условия максимально приближены к боевым. В каждом движении необходима точность и концентрация. Но силы уже на исходе. Трасса в Иркутском районе - одна из самых сложных в стране. 12 километров, пять из которых через горы, болото, вброд по реке. И когда испытание на физическую выносливость позади, огневая полоса - работает психологически. Не сломаться, не остановиться, идти до конца к своей цели.

Из 27 бойцов спецназа, приехавших из разных регионов от Урала до Дальнего Востока, до огневого рубежа доходят только девять. Первый выстрел в воздух, тестовый. Сохранить оружие пригодным к бою - одна из основных задач. У каждого три мишени. И право всего на одну ошибку. Испытание меткостью проходят не все. Впереди еще километр бегом и почти без передышки на штурм высоты. И вот все взгляды устремлены на великолепную четверку бойцов. Подняться на крышу здания, приготовиться к спуску и поразить две цели. На выполнение задания 25 секунд. "Условия, которые создаем на всех этапах, в принципе, где-то бывают немножко на грани возможностей, но это нормально, поскольку человек должен себя немножко испытать. И показать всю возможность и весь набор его волевых, деловых, моральных, физических качеств, на что он способен", - говорит Андрей Космылин, временно исполняющий обязанности начальника ГУФСИН России по Иркутской области.

После высотки акробатика. Обычно до этого этапа доходили пять-шесть человек. Сегодня один боец. Мастерски выполняет задание. А затем самое суровое выматывающее испытание. На прочность претендента проверяют те, кто уже заслужил право носить краповый берет. 12 минут боя с самыми лучшими бойцами специального назначения. Спустя 9 минут из последних сил поднимается на ноги. И тут происходит то, чего никто не ожидал. Краповый берет падает без сознания. И это тоже впервые за пять лет экзаменов. Помощь ему оказывают медики. Они наблюдали за всеми испытаниями. А бой для главного и единственного претендента на почетное звание, между тем, продолжается. И завершается победой. "Мне легко. Я добился цели. Все. Привет жене, ребенку. Ну, а так всем страшно. Просто надо свой страх преодолеть и дальше идти. Трусы и герои. Чувства. Кто-то может решение принять, кто-то нет. Вот и все", - сказал сотрудник спецназа ГУФСИН по Иркутской области.

Эта победа сотруднику специального назначения дается только с пятой попытки после долгих лет подготовки. Тем она почетнее. Для прессы имя бойца остается неизвестным. Служба обязывает. Иркутянин сознается: испытания на гране человеческих возможностей. Но это стоило того, чтобы получить право носить краповый берет. Право быть лучшим из лучших.