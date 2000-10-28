Более 40 незаконных и несоответствующих требованиям киосков демонтировали в областном центре 17:51, 31 августа 2018 г.



Торговать по правилам. Незаконные киоски сносят в Иркутске. Больше 40 ларьков убрали с начала этого года. Если владелец не готов демонтировать павильон самостоятельно, это делает администрация. Но деньги недобросовестным предпринимателям отдавать все равно придется.

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Нет документов - нет павильона. Самовольным объектам грозит демонтаж. Под снос попадают и те ларьки, владельцы которых не соблюдают условия договоров. К примеру, продают алкогольную продукцию. Работать по букве закона можно. Весной администрация провела торги. Победителя определили по лучшей цене. В договорах несколько условий. Одно из них - внешний вид киосков. Он должен соответствовать определенным требованиям. Например, торговые объекты на бульваре Гагарина и острове Юность нужно было оформить в бежевых и коричневых цветах, чтобы облик гармонировал с природой. "Мы давали эскизы, они видели, что этот объект будет соответствовать именно данной зоне отдыха, чтобы люди почувствовали, что они находятся вне города, а именно в зоне отдыха, это главная была тенденция к установке данных объектов", - комментирует Юрий Азеев, предприниматель.

У каждого киоска должен быть ответственный за уборку территории, заключен договор на вывоз мусора, соблюдены все санитарные нормы и нормы пожарной безопасности. Причем торговать можно только той продукцией, что указана в договоре. Определены размер ларька и точное место расположения. "До конца 2018 года администрацией города Иркутска проводится работа по внесению изменений в схему размещения нестационарных объектов, так как все-таки она устарела в связи с тем, что город развивается и меняются градостроительные регламенты. Большинство объектов уже не соответствуют требованиям и нет возможности размещаться", - сказала Анна Дудкевич, начальник департамента потребительского рынка КУМИ администрации г.Иркутска.

В этом году демонтировано уже 40 незаконных и не отвечающих требованиям торговых объектов. Постепенно все киоски города планируют привести к единому стилю.